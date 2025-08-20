Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Самошникова

Болельщики «Спартака» реагируют на покупку у «Локо» латераля Ильи Самошникова.

«Он универсал на оба фланга! Ещe очень хорошо помню его ауты как будто угловой подаeт, с любой практически точки в штрафную кидает с рук!!!» – написал Алексей Зверев и собрал 34 лайка.

«Добро пожаловать, Илья!» – добавил Матвей Гатиатуллин, чей комментарий собрал 39 лайков.

«Ура! Наконец-то закрыли проблемную позицию крайнего защитника! Но! Всe зависит от самого Ильи!» – такую реакцию дал Сергей Дудоров (20 лайков).