Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Самошникова

Болельщики «Спартака» реагируют на покупку у «Локо» латераля Ильи Самошникова.
«Он универсал на оба фланга! Ещe очень хорошо помню его ауты как будто угловой подаeт, с любой практически точки в штрафную кидает с рук!!!» – написал Алексей Зверев и собрал 34 лайка.
«Добро пожаловать, Илья!» – добавил Матвей Гатиатуллин, чей комментарий собрал 39 лайков.
«Ура! Наконец-то закрыли проблемную позицию крайнего защитника! Но! Всe зависит от самого Ильи!» – такую реакцию дал Сергей Дудоров (20 лайков).
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне РПЛ у Самошникова 24 матча, 4 гола, 3 ассиста.
- Илья выигрывал Первую лигу с «Рубином».
Источник: сообщество «Спартака» в VK