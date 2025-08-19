Ташуев назвал тренерскую ошибку Станковича в матче с «Зенитом»

Экс-главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 5-м туре РПЛ красно-белые дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вел в матче с «Зенитом» в счeте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперeд и добивать, то ли успокаивать игру. Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки «Спартака» не стали дожимать «Зенит», хотя владели преимуществом.

Когда команда ведeт в счeте, ей надо забивать следующий гол через семь минут после первого. Пока соперник находится в стрессе из-за пропущенного мяча. В таком случае шансы на победу кратно увеличиваются. Об этом говорит статистика, которую я очень давно собираю. А «Спартак» успокоился, когда остался в большинстве. Поэтому и не смог удержать счeт», – сказал Ташуев.