Ташуев назвал тренерскую ошибку Станковича в матче с «Зенитом»

Экс-главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 5-м туре РПЛ красно-белые дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
«Спартак» не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вел в матче с «Зенитом» в счeте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперeд и добивать, то ли успокаивать игру. Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки «Спартака» не стали дожимать «Зенит», хотя владели преимуществом.
Когда команда ведeт в счeте, ей надо забивать следующий гол через семь минут после первого. Пока соперник находится в стрессе из-за пропущенного мяча. В таком случае шансы на победу кратно увеличиваются. Об этом говорит статистика, которую я очень давно собираю. А «Спартак» успокоился, когда остался в большинстве. Поэтому и не смог удержать счeт», – сказал Ташуев.
- Голы у «Спартака» забили Маркиньос на 18-й минуте и Жедсон Фернандеш на 38-й. У «Зенита» отличились Матео Кассьерра на 15-й и Александр Соболев на 63-й.
- Петербургский клуб занимает 9-е место с 6 очками после 5 туров. «Спартак» идет 13-м с 5 баллами.