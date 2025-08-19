Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев назвал тренерскую ошибку Станковича в матче с «Зенитом»

Ташуев назвал тренерскую ошибку Станковича в матче с «Зенитом»

19 августа, 10:47
10

Экс-главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В 5-м туре РПЛ красно-белые дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вел в матче с «Зенитом» в счeте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперeд и добивать, то ли успокаивать игру. Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки «Спартака» не стали дожимать «Зенит», хотя владели преимуществом.

Когда команда ведeт в счeте, ей надо забивать следующий гол через семь минут после первого. Пока соперник находится в стрессе из-за пропущенного мяча. В таком случае шансы на победу кратно увеличиваются. Об этом говорит статистика, которую я очень давно собираю. А «Спартак» успокоился, когда остался в большинстве. Поэтому и не смог удержать счeт», – сказал Ташуев.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1755589899
Вот это эхспэрт, всё знает,но из всех клубов гонят)
Ответить
Интерес
1755590360
Ташуев,окончательно обанкротившийся в разных клубах,нашёл себя в качестве эксперта и советчика.
Ответить
NewLife
1755590858
Болтовня.
Ответить
...уефан
1755591586
...Ташуев, видно, забыл о том, что "Ворон ворону, да глаз не выклюет!"...
Ответить
Айболид
1755594874
Вообще то завершить матч в ничью , играя в большинстве больше получаса и ведя в счёте - позорненько .Но "эти" свою пластинку не сменят .
Ответить
ilich55
1755596721
Великий спец Серёга Ташуев от безысходности раздаёт советы и поучает. Чтож ты батенька в «Краснодаре», «Ахмате» и «Факеле» свои способности не проявил?
Ответить
СильныйМозг
1755597799
Это Зенит, оставшись в меньшинстве, начал играть на 70% от своих сил. Жаль Зенит не включил свою силу на 100%.
Ответить
Plyash
1755597807
Как сказал бы Горбун из " Места встречи..." --- "...а ты , Ташуев , поучи жену щи варить ."
Ответить
ilich55
1755597860
Станкович всё сделал правильно. Если бы «Спартак» побежал дожимать «Зенит», то не факт, что смог дожать. Скорее бы раскрывшись огрёб, как это бывало не раз.
Ответить
  • Читайте нас: 