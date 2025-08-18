Селюк раскритиковал «Спартак» за выбор тренера на замену Станковичу

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Спартака» вместо Деяна Станковича.

Сообщалось, что приглашение 48-летнего серба – один из приоритетных вариантов для московского клуба.

«В РПЛ мало кого можно назвать хорошим тренером. Сейчас в «Спартаке» хотят заменить Ивича на Станковича. Ивич ничем не лучше, чем Станкович.

Когда Деяна подписали, я сразу сказал, что это тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству.

Но у «Спартака» есть футболисты, которые как минимум играют в футбол. Это не безнадега, как у Карпина», – заявил Селюк.