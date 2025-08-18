Назван один из приоритетных вариантов на замену Станковича в «Спартаке»

Результат матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2) никак не сказался на процессе поиска красно-белыми нового главного тренера на случай возможного ухода Деяна Станковича.
Спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао контактирует с рядом иностранных специалистов через агентов, на предмет их работы в России.
Сейчас одним из приоритетных вариантов для «Спартака» является экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, но руководство московского клуба смущает ряд некоторых нюансов вокруг данного специалиста.
- «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
- 48-летний Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ. Он был главным тренером «Краснодара» в 2023–2024 годах.
