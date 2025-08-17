Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак пожаловался на психологические проблемы

Сегодня, 16:54
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о психологических проблемах в команде.

– Сергей Богданович, на старте сезона игру «Зенита» можно описать словом… Аморфная игра немножко. Согласны ли вы с этим или нет? И если согласны, то в чем вы видите основные причины, почему «Зенит» не так ярок на старте этого сезона, как мы привыкли видеть в последние пять-шесть лет?

– Мне кажется, старт сезона немножко скомканный получился, потому что мы на предсезонной подготовке, перед сезоном готовились, играли по одной схеме, с одними игроками. Уже по ходу сезона вернулся Вендел и пришел Жерсон, получил травму Луис Энрике. Это три игрока в центре поля. Конечно, даже один игрок если выпадает, уже сложно. Плюс на сегодняшний день не так получается наладить те взаимодействия и на той скорости, которой нам хотелось бы.

И, конечно, второй момент – это психологическое давление, когда команда, вроде бы, я думаю, абсолютно заслуживала победы и с «Рубином», и с ЦСКА. Там упустили, там сыграли вничью, проиграли «Ахмату». Конечно, это давление психологическое уже накапливается, оно давит на ребят, они не могут раскрепоститься, пытаются. Легкости определенной на сегодняшний день не хватает.

Но единственный путь – это терпеть, работать для того, чтобы тот потенциал, который есть у игроков, чтобы те игроки, которые на сегодняшний день не готовы на 100%, набирали форму. Другие игроки, у которых есть возможность выходить, доказывали, что они готовы играть в стартовом составе и помогать команде добиваться того результата, которого мы ждем.

  • В 5-м туре «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).
  • У петербуржцев после 5 туров 6 очков.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».

Еще по теме:
Реакция Губерниева на 2:2 «Спартака» и «Зенита» 3
Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть» 7
Назван клуб-лидер сезона РПЛ по пробитым пенальти 2
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755440059
"Другие игроки, у которых есть возможность выходить, доказывали, что они готовы играть в стартовом составе и помогать команде добиваться того результата, которого мы ждем.")) Но ты, оглядываясь наверх, всё равно выпустил семерых равнодушных головёшек и ещё двоих, таких- же , в знак дружбы народов..
Ответить
Garrincha58
1755440326
Мля, а кто виноват в этой психологической яме, если не тренер то кто Вендел или Глушенков или Жерсон на кой он вам нужен был бесполезный трансфер Если игроки перечисленные тебе мешают и не наигранные на предсезонке тогда на фиг ты их ставишь причём постоянно в стартовый состав ставь их в Кубке пусть привыкают к команде Ведела продайте уже зачем он вам Может у тренера уже психологическая яма и не знает как выйти из неё может уже пора чемодан вокзал
Ответить
партизан84
1755441123
Семак: Босс, отпусти, не могу уже больше((( Босс: НЕТ!!!! ты еще рекорд Романцева не побил!!!
Ответить
Дубина
1755441341
Сережа бросай ты эту помойную яму и иди на пенсию)) Деньжат ты у блох заработал на фффсю жизнь!! А то скоро совсем плохой будешь с этими мега Цыганяяями.... ЗПРФ
Ответить
АЛЕКС 58
1755441528
От ЦСКА ты с липовым пеналем отскочил,а в Казани обгадился. Мясо ешь а не траву жри
Ответить
Интерес
1755441621
Я понял наконец : в прошедшем матче сошлись "психологическая усталость" и "физическая усталость".Разошлись миром.На самом деле у одного избыточный вес,а у другого-утрата мышечной массы из-за злоупотребления растительной пищей.
Ответить
erybov1965
1755441919
Ничего не напоминает. У меня дежавю? Я где-то уже это слышал много раз. Я бы тоже терпел и что-то поинтересней придумал. Семак, насчет умения терпеть, посоветуйся с пенсионерами недели за две до пенсии, после оплаты коммунальных услуг.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755442671
проблемы у тренера НАВЕСОВА СЕРГЕЯ....УХОДИ НЕ ПОЗОРЬСЯ...как заключил новый контракт сразу у СЕМАКа пропала МОТИВАЦИЯ.....ТАКТИКИ НЕТ ИГРЫ ТОЖЕ...НЕТ МОТИВАЦИИ У игроков
Ответить
Plyash
1755442779
Слишком долго ты носил хомут лидера , Семак , вот и устала шея за столько лет , да ещё ты травоядное животное , а мясо и рыба просто необходимы для питания мозга .Поработай на собой .
Ответить
matvei_72
1755443567
просто зп должна быть соответственна показанной игре и результату, плохо играете- деньги не вам , а с вас...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
«Саутгемптон» увеличил сумму предложения по Сперцяну
18:15
Реакция Губерниева на 2:2 «Спартака» и «Зенита»
17:55
3
РПЛ. Гол Кабутова принес «Рубину» победу над «Ростовом» (1:0) и выход на 2-е место
17:39
6
В «Сосьедаде» намекнули, что недовольны Захаряном
17:12
2
Семак пожаловался на психологические проблемы
16:54
11
ВидеоИгрок «Ростова» попытался сделать финт, но получился комичный кувырок
16:43
8
В «Сосьедаде» прокомментировали внезапную пропажу Захаряна из заявки
16:22
3
Батраков поставил условие «Манчестер Сити» перед трансфером
16:14
7
ВидеоТалалаеву грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес «Локомотива»
16:02
10
Все новости
Все новости
«Саутгемптон» увеличил сумму предложения по Сперцяну
18:15
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
17:39
52-летний Талалаев высказался об импотенции
17:28
2
Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть»
17:17
7
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – ЦСКА: 17 августа
16:50
4
ВидеоИгрок «Ростова» попытался сделать финт, но получился комичный кувырок
16:43
8
Назван клуб-лидер сезона РПЛ по пробитым пенальти
16:35
2
Батраков поставил условие «Манчестер Сити» перед трансфером
16:14
7
ВидеоТалалаеву грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес «Локомотива»
16:02
10
Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»
15:56
3
«Спартак» опустился в зону переходных матчей
15:49
23
РПЛ. «Оренбург» в матче с «Акроном» впервые в сезоне победил (2:1), Лончар забил в свои и чужие
15:37
3
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:35
1
Лапочкин заявил, что «Спартак» по ошибке остался в большинстве в матче с «Зенитом»
15:27
11
Семин объяснил «Спартаку», как быть со Станковичем
15:18
2
Талалаев прокомментировал перепалку с Галактионовым
15:05
1
ФотоЖена Карпина выложила фото без макияжа: «Какая есть»
14:56
20
Гранд АПЛ ведет детальную работу по Батракову
14:47
3
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
14:39
7
Зайнутдинов объяснил, почему предпочел «Динамо» «Спартаку»
14:25
3
Агент Батракова исключил летний уход из «Локо»: «Руководство не пойдет на продажу лучшего игрока»
14:13
1
Семак объяснил, как «Зениту» выйти из невыразительного старта
13:59
10
Рабинер высказался о фигуре нового тренера «Спартака»: «Со Станковичем все уже понятно»
13:43
4
ФотоИгнатьев не возвращается в Алжир из-за девушки
13:14
4
Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»
12:49
14
Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество»
12:41
2
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после 2:2 с «Зенитом»
12:32
19
Фото«Спартак» рассказал о состоянии игроков после ничьей с «Зенитом»
12:23
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 