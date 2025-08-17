Реакция Радимова на ничью «Спартака» и «Зенита»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«По тому, как складывался матч, больше результатом должен быть доволен «Зенит», так как команда играла в меньшинстве. Мне понравились скорости в игре. Это говорит о том, что обе команды выздоравливают.

Так что мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Нас ждeт интересная борьба за чемпионство», – сказал Радимов.