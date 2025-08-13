Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»

Защитник «Спартака» Егор Гузиев после игры 2-го тура группы C FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4) высказался о своем дебюте в стартовом составе красно-белых в официальном матче.

– Как оцените свой дебют?

– Мне было очень приятно выйти сегодня на поле. Понятно, что хотелось бы выиграть. Тогда было бы вдвойне приятно. Но все равно рад. А свою игру не стану оценивать. Пусть это делает тренер.

– Насколько неожиданным получилось поражение от махачкалинского «Динамо» в серии пенальти?

– Все понимают, что мы сильнее, но этот соперник – неприятная команда для нас. Она боевитая. Сегодня мы провели тяжелый матч.

– Когда узнали, что выйдете сегодня на поле?

– За день до матча на предыгровой тренировке.

– Не было волнения? Может, ночь не спали?

– Понятно, что волновался, но не было такого, чтобы ночь не спал. Когда вышел на поле, сразу стало полегче.