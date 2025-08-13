Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»

Сегодня, 11:13

Защитник «Спартака» Егор Гузиев после игры 2-го тура группы C FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4) высказался о своем дебюте в стартовом составе красно-белых в официальном матче.

– Как оцените свой дебют?

– Мне было очень приятно выйти сегодня на поле. Понятно, что хотелось бы выиграть. Тогда было бы вдвойне приятно. Но все равно рад. А свою игру не стану оценивать. Пусть это делает тренер.

– Насколько неожиданным получилось поражение от махачкалинского «Динамо» в серии пенальти?

– Все понимают, что мы сильнее, но этот соперник – неприятная команда для нас. Она боевитая. Сегодня мы провели тяжелый матч.

– Когда узнали, что выйдете сегодня на поле?

– За день до матча на предыгровой тренировке.

– Не было волнения? Может, ночь не спали?

– Понятно, что волновался, но не было такого, чтобы ночь не спал. Когда вышел на поле, сразу стало полегче.

  • 20-летний Гузиев провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 90-й минуте.
  • В августе прошлого года защитник уже появлялся на поле в составе красно-белых. Это произошло в гостевой кубковой игре с «Крыльями Советов». Тогда Гузиев вышел на замену на 86-й минуте.

Еще по теме:
Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака» 4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак» 1
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак Гузиев Егор
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
1
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА
11:39
3
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
6
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
10:00
9
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
8
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»
08:23
2
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
7
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
Все новости
Все новости
Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»
13:03
Шилов высказался о дебюте за «Зенит»
11:58
2
Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России
11:48
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2025
11:39
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
11:13
Обляков сказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Акроном»
10:16
1
Обляков рассказал о реакции игроков ЦСКА на ошибку Торопа
09:24
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
8
Экс-игрок ЦСКА – о Станковиче: «Он уже обречен»
08:30
1
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
7
Газизов рассказал, за счет чего махачкалинскому «Динамо» удалось победить «Спартак»
07:50
2
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»
03:37
1
Видео«Можно было их прибивать»: ЦСКА показал речь Челестини после поражения от «Акрона»
03:10
2
Фото«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от махачкалинского «Динамо»
02:50
31
Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»
01:15
9
«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год
00:48
11
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
5
Фанаты «Спартака» – футболистам: «Снимайте майки, позорище»
Вчера, 23:35
10
«Зенит» вплотную приблизился к рекорду «Спартака» в Кубке России
Вчера, 23:23
6
Обзор матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте
Вчера, 22:56
72
ФотоСтанкович не застал камбэк «Спартака»
Вчера, 22:50
14
ВидеоЧелестини оценил вратарскую ошибку Торопа в матче с «Акроном»
Вчера, 22:30
Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»
Вчера, 22:00
14
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
Вчера, 21:21
8
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
Вчера, 20:48
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
Вчера, 20:29
29
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 