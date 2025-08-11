Россия сыграет с Чили и Перу

РФС объявил о товарищеских матчах сборной России против южноамериканских команд. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а 15 ноября – с Чили в Сочи на стадионе «Фишт».

Кроме того, Чили и Перу сыграют между собой в Сочи 18 ноября.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Перу – 42-е, Чили – 57-е.