Россия сыграет с Чили и Перу

РФС объявил о товарищеских матчах сборной России против южноамериканских команд. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а 15 ноября – с Чили в Сочи на стадионе «Фишт».
Кроме того, Чили и Перу сыграют между собой в Сочи 18 ноября.
Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Перу – 42-е, Чили – 57-е.
- Ранее было объявлено, что сборная РФ сыграет 4 сентября с Иорданией (дома), 7 сентября с Катаром (в гостях), 10 октября с Ираном (дома) и 14 октября с Боливией (дома).
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 Боливия, Перу и Чили занимают места с 8-го по 10-е соответственно.
Источник: официальный сайт РФС