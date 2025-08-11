Введите ваш ник на сайте
Россия сыграет с Чили и Перу

Сегодня, 18:05
5

РФС объявил о товарищеских матчах сборной России против южноамериканских команд. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а 15 ноября – с Чили в Сочи на стадионе «Фишт».

Кроме того, Чили и Перу сыграют между собой в Сочи 18 ноября.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Перу – 42-е, Чили – 57-е.

  • Ранее было объявлено, что сборная РФ сыграет 4 сентября с Иорданией (дома), 7 сентября с Катаром (в гостях), 10 октября с Ираном (дома) и 14 октября с Боливией (дома).
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 Боливия, Перу и Чили занимают места с 8-го по 10-е соответственно.

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1754926071
Ждем претензии от хохлов
Ответить
k611
1754926361
Уже кое что, соперники приемлимого уровня.
Ответить
Spartak_forv@
1754933586
Ну уже соперники добротные.И это неплохо
Ответить
