Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»

Полузащитник Константин Марадишвили бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Акрон». Ранее предполагалось, что тольяттинцы возьмут игрока в аренду.

«Локомотив» оставил за собой 20% от суммы возможной перепродажи Марадишвили. Хавбек подписал с тольяттинцами контракт по схеме «1+1». Продление на сезон-2026/27 срабатывает автоматически, если футболист проведет 70% матчей, или по желанию «Акрона».

Марадишвили будет получать в новом клубе зарплату в размере 2 миллионов рублей в месяц, подъемных для хавбека не предусмотрено.