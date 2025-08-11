Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»

Полузащитник Константин Марадишвили бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Акрон». Ранее предполагалось, что тольяттинцы возьмут игрока в аренду.
«Локомотив» оставил за собой 20% от суммы возможной перепродажи Марадишвили. Хавбек подписал с тольяттинцами контракт по схеме «1+1». Продление на сезон-2026/27 срабатывает автоматически, если футболист проведет 70% матчей, или по желанию «Акрона».
Марадишвили будет получать в новом клубе зарплату в размере 2 миллионов рублей в месяц, подъемных для хавбека не предусмотрено.
- 25-летний хавбек в прошлом сезоне выступал за «Пари НН» на правах аренды, но из-за травмы провел только 2 матча.
- Transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в 500 тысяч евро. Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года.