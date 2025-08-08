РФС объявил о матче России с командой из топ-20 рейтинга ФИФА

Россия проведет товарищеский матч с Ираном 10 октября. Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». О времени начала матча будет объявлено дополнительно.

Иран занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е. Команды ранее трижды играли между собой. В 2011 году Иран победил со счетом 1:0, а матчи в 2017-м и 2023 годах закончились вничью 1:1.

Ранее РФС подтвердил, что 4 сентября Россия дома сыграет с Иорданией, а 7 сентября проведет в гостях игру с Катаром.