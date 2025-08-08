РФС объявил о матче России с командой из топ-20 рейтинга ФИФА

Россия проведет товарищеский матч с Ираном 10 октября. Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». О времени начала матча будет объявлено дополнительно.
Иран занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е. Команды ранее трижды играли между собой. В 2011 году Иран победил со счетом 1:0, а матчи в 2017-м и 2023 годах закончились вничью 1:1.
Ранее РФС подтвердил, что 4 сентября Россия дома сыграет с Иорданией, а 7 сентября проведет в гостях игру с Катаром.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.
Источник: официальный сайт РФС