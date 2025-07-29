Отец Глушенкова – об игре «Зенита»: «Кому надо катание мяча от вратаря налево-направо? Даже я в 54 так смогу»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, объяснил спад своего сына общим кризисом в игре петербургской команды.

– У сына в прошлом году в начале сезона была феерия. В этом хуже – с чем связано?

– Все говорят – по мысли, движению – какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к Максу приходит. Нет пасов от защитников к нему.

Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду и то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнет атаку?

– Он играет десятку, а его любимая позиция – справа.

– Да. Ну он тоже хочет и справа играть. Но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому, что Луис Энрике есть и стоит миллионы.

– Но Макс тоже недешевый.

– Понятно. Но ребята, доверьте ему. А когда меняют в перерыве…