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  • Отец Глушенкова – об игре «Зенита»: «Кому надо катание мяча от вратаря налево-направо? Даже я в 54 так смогу»

Отец Глушенкова – об игре «Зенита»: «Кому надо катание мяча от вратаря налево-направо? Даже я в 54 так смогу»

29 июля 2025, 01:11
16

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, объяснил спад своего сына общим кризисом в игре петербургской команды.

– У сына в прошлом году в начале сезона была феерия. В этом хуже – с чем связано?

– Все говорят – по мысли, движению – какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к Максу приходит. Нет пасов от защитников к нему.

Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду и то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнет атаку?

– Он играет десятку, а его любимая позиция – справа.

– Да. Ну он тоже хочет и справа играть. Но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому, что Луис Энрике есть и стоит миллионы.

– Но Макс тоже недешевый.

– Понятно. Но ребята, доверьте ему. А когда меняют в перерыве…

  • Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).
  • После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (16)
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алдан2014
1753758955
Наберут неплохих игроков,а играют в основном те,за кого миллионы заплачены
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Garrincha58
1753759809
Что тут рассуждать тут очевидное и уже давно в команде нет тренера Семак просто какое то недоразумение как тактик. Ему уже столько игроков накупили что просто не разобрать кто должен играть, а кто нет. У этого "тренера" главным распасовщиком является либо Нино либо Латышонок. Сплошной примитив
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subbotaspartak
1753760394
Заменили в перерыве, трагедия на весь мир.
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FWSPM
1753761916
Все понятно...Звезду не снабжают мячами. Семак совести у тебя нет.
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TOMSON
1753764652
Я правильно понимаю, что Глушенков старший публично критикует главного тренера Зенита?
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sochi-2013
1753765161
Готовый тренер для Зенита.
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Burtaze
1753769204
Папа Максика сеет смуту.. пусть берёт сынка за ручку и водит его в другой спортзал.. Походу установку на игру Семак теперь будет делать строго руководствуясь пожеланиями Глушенкова старшего..немножко вызвездились и начинают выёживаться..
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SERG_1959
1753785384
а кто такой отец Глушенкова? Великий тренер? В какой лиге он тренирует?
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темирхан
1753800369
так посмотри на туже Англию! там тоже ТАК ИГРАЮТ! И я от этого охреневаю!
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выхухоль
1753871549
теперь понятно в кого глушь такой воспитанный
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