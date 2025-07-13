Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вероятное возвращение Малкома в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» готов расстаться с несколькими статусными легионерами, в число которых входит бразилец.

«Если Малком вернется в «Зенит», то это будет суперприобретение. Команда заиграет новыми красками. Малком – тот футболист, который, действительно, помогал «Зениту». Он сильный легионер, такие нашему футболу нужны. Тем более у него паспорт российский! Можно одним махом двух зайцев убить», – сказал Губерниев.