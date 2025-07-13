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  • Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»

13 июля 2025, 23:47
7

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вероятное возвращение Малкома в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» готов расстаться с несколькими статусными легионерами, в число которых входит бразилец.

«Если Малком вернется в «Зенит», то это будет суперприобретение. Команда заиграет новыми красками. Малком – тот футболист, который, действительно, помогал «Зениту». Он сильный легионер, такие нашему футболу нужны. Тем более у него паспорт российский! Можно одним махом двух зайцев убить», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» продал Малкома в саудовский клуб в 2023 году за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Малком Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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БАЗАРА НЕТ
1752440418
Болтовня
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752441819
Скорей бы зима,чтобы губа отвлекся уже от футбола на биатлон
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Странник 09
1752463310
И будет зенит( Рио-де-Жанейро) с иностранцем Латышонком
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Garrincha58
1752464630
Он уже не тот видно что сдал но для нашего чемпионата это было бы супер приобретение, но куда его вписать вместо кого тут не понятно куда поставят Жерсона да и лимит не резиновый хотя у Малки паспорт есть это тоже плюс, а самое главное захочет ли он сам в Зенит
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VVS25
1752475544
Что у мюллера на уме, то у губера на языке. Нет дыма без огня.
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ВЛАДИМИР120
1752586738
Даже ради Малкома, не стоит убивать двух зайцев. Дмитрий хочет иметь конфликт с Гретой тунберг
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