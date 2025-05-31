Стало известно, кто возглавит «Сочи» в ответном переходном матче с «Пари НН»

Исполнять обязанности главного тренера «Сочи» в ответном стыковом матче с «Пари НН» за место в РПЛ будет Кирилл Гашичев.
«Узнал буквально накануне, когда сказали, что нужно готовить команду к матчу. Мы все в одной лодке, в одной структуре, задача у нас одна на всех, все ребята готовы на 100%», – сказал Гашичев.
На предматчевом совещании представитель «Сочи» сообщил, что главный тренер команды Роберт Морено не приехал на игру по семейным обстоятельствам.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.
- В первой встрече «Сочи» дома проиграл «Пари НН» со счетом 1:2.
- 45-летний Гашичев с лета 2022 года возглавляет «Сочи-2». В этом сезоне команда выступает в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.
- Ранее он несколько лет работал помощником главного тренера в «Тосно», в том числе во время выступлений команды в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»