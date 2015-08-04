Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирилл Гашичев

    Тренер
    Имя Кирилл
    Отчество Михайлович
    Фамилия Гашичев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 марта 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тосно 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.08.2015 Томь 3 : 2 Тосно
    • Читайте нас: 
    11