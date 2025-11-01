Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Гашичев - статистика

Россия
20 марта 1980 (46)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сочи-2
33
12
11
10
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
01.11.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Сочи-2
1 : 0
26.10.2025
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Сочи-2
1 : 2
11.10.2025
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
3 : 1
04.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Сочи-2
0 : 0
27.09.2025
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Сочи-2
0 : 0
20.09.2025
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Сочи-2
5 : 1
13.09.2025
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
06.09.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Сочи-2
2 : 0
30.08.2025
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Рубин Я
0 : 2
23.08.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Сочи-2
2 : 0
16.08.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Ангушт
2 : 0
09.08.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Сочи-2
2 : 2
02.08.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Спартак-Нальчик
2 : 2
26.07.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Сочи-2
1 : 1
05.07.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Сочи-2
1 : 3
29.06.2025
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
0 : 1
25.06.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 2
21.06.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Победа
3 : 1
14.06.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Сочи-2
0 : 1
07.06.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 0
31.05.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Сочи-2
0 : 1
24.05.2025
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Астрахань
1 : 1
17.05.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Сочи-2
4 : 0
10.05.2025
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Легион
1 : 1
03.05.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Сочи-2
1 : 0
26.04.2025
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Кубань Холдинг
3 : 1
19.04.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Севастополь
1 : 4
13.04.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Сочи-2
1 : 1
09.04.2025
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Сочи-2
2 : 0
05.04.2025
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Сочи-2
1 : 1
28.03.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Динамо-2 Мх
1 : 2
22.03.2025
Сочи-2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+