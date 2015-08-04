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    • И.о. тренера «Тосно»: «Не смогли найти дыры в обороне «Торпедо»

    И.о. тренера «Тосно»: «Не смогли найти дыры в обороне «Торпедо»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Тосно» Кирилл Гашичев объяснил, почему его команде не удалось поразить ворота армавирского «Торпедо», которое возглавляет Валерий Карпин.
    «Были неплохие моменты, было некоторое преимущество, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Довольны самоотдачей и желанием игроков, но недовольны результатом — ехали в Армавир за победой. Тяжело вскрывать такую массированную оборону. Пытались за счет движения преодолеть это сопротивление и найти дыры, но не получилось», — сказал Гашичев.
    Напомним, что данный матч стал пятым подряд, в котором команда Валерия Карпина играет со счетом 0:0.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 00:01
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    Комментарии (4)
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    mdu86
    1438635913
    Оборона Армавира бетон!
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    Кукуха
    1438635998
    Валера, так держать!))
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438644817
    Оборона Армавира автобус.
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    ologreds
    1694997482
    numo437715
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