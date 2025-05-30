Спартаковец Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии: «Он показывает эти места своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас»

Вингер «Спартака» Маркиньос поехал в Бразилию во время отпуска.
Там он посетил фавелу, где вырос и жил 15 лет назад.
«Втроем с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет.
В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас», – говорится в публикации спартаковцев.
- Прошлым летом Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
- В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 12 ассистов в 36 матчах.
Источник: телеграм-канал «Спартака»