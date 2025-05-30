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  • Спартаковец Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии: «Он показывает эти места своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас»

Спартаковец Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии: «Он показывает эти места своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас»

30 мая 2025, 16:50
18

Вингер «Спартака» Маркиньос поехал в Бразилию во время отпуска.

Там он посетил фавелу, где вырос и жил 15 лет назад.

«Втроем с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет.

В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас», – говорится в публикации спартаковцев.

  • Прошлым летом Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне он забил 2 гола и сделал 12 ассистов в 36 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ПСЖ Маркиньос
Комментарии (18)
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...уефан
1748615294
...фотографии эти заставляют задуматься...
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Хулиганин
1748616291
Надо было Денисова с Литвиновым с ним отправить.
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Тинез Розоп
1748617292
А вот Княгиня безмозглая не ценила. Теперь на помойке живёт)…
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qzma
1748617761
не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше
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ivany4
1748619504
Наглядный пример - лучше всяких просьб, убеждений, рассуждений.
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NewLife
1748620717
У болотных б.омжей и такого жилья нет))
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k611
1748622041
Для многих бразильцев шанс выбраться из пучины бедности это футбол. В своё время Роналдо тоже прошёл такой путь став известным игроком, начав свою европейскую карьеру в ПСВ.
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Krasnodar 123
1748623003
Можно еще фильм детям показать "генералы песчаных карьеров" там фавела это ранчо
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