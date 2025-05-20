Семшов оценил эмоциональное заявление Тикнизяна

Игорь Семшов прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Слова Тикнизяна очень эмоциональны. Вижу в этом просто желание играть, Наир весной играет мало, а последние три матча не играет вообще.

Он хорошо себя проявлял, был одним из ведущих, а сейчас сидит на лавке – и надо разбираться, что произошло.

На мой взгляд, надо вернуться в историю с несостоявшимся переходом в «Зенит». Могу понять футболиста – играть хочется, он в самом расцвете сил», – сказал Семшов.