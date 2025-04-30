Акинфеев прокомментировал отмену гола Мостового

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил момент с отмененным голом «Зенита» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Андрей Мостовой отличился на 23-й минуте.
- Арбитр Сергей Иванов не засчитал забитый мяч, зафиксировав фол против Милана Гайича.
– Были уверены, что было нарушение?
– Конечно. Сразу было видно, что был фол. Но у судей есть телевизор, который они очень яростно всегда просматривают, поэтому (Иванов) посмотрел и увидел, что было нарушение, и гол отменили.
Источник: «Матч ТВ»