Акинфеев прокомментировал отмену гола Мостового

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил момент с отмененным голом «Зенита» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Андрей Мостовой отличился на 23-й минуте.

Арбитр Сергей Иванов не засчитал забитый мяч, зафиксировав фол против Милана Гайича.

– Были уверены, что было нарушение?

– Конечно. Сразу было видно, что был фол. Но у судей есть телевизор, который они очень яростно всегда просматривают, поэтому (Иванов) посмотрел и увидел, что было нарушение, и гол отменили.