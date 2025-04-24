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Раскрыты машины игроков «Спартака»

24 апреля 2025, 08:35
9

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Спартака».

«Как и в Питере, футболисты КБ не особо стесняются в выборе авто, поэтому почти все по Москве гоняют на люксовых машинах. Так, у Романа Зобнина в гараже Porsche Cayenne и Mercedes GL 500, а Александр Максименко и вовсе разъезжает на Lexus.

Впрочем, в клубе любителей немецких автомобилей есть еще минимум 4 человека – Даниил Хлусевич и Манфед Угальде водят BMW X6 и Х4 соответственно, а у Наиля Умярова – Mercedes SRL (на сегодняшний день такой стоит в районе 25 миллионов рублей). Есть здесь и Тео Бонгонда, который недавно хвастался своим бирюзовым «Гелендвагеном» в соцсетях (правда, перевез ли он его в Россию – непонятно).

Но многие иностранцы все равно скромничают: Кристофер Мартинс и экс-спартаковец Шамар Николсон, например, пользуются/пользовались клубными Chery Tiggo!» – написал источник.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Отставание от 1-го места – 5 очков.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (26 апреля).

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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nik55
1745477414
дайте список всех игроков РПЛ
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O-kolesov
1745478733
Раскрыли. Так и стоят раскрытыми?
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fanat1244
1745479329
Ну, и на хрена нам эти новости, чтоб мы за этих модных мальчиков порадовались? Вообще насрать с высокой вышки, на чем они ездят там и с кем спят.
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andr45
1745481647
А почему адресочки не дал?(
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alefreddy
1745485157
скромненько однако
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Oldtrafford83
1745558847
Легионеры эконом, Паспортисты понты))
Ответить
Балдерис
1745561167
Зобнин ездит на Порше, а Максименко вовсе(!) на Лексусе!! Куда там Порше до Лексуса!)))
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