Раскрыты машины игроков «Спартака»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Спартака».

«Как и в Питере, футболисты КБ не особо стесняются в выборе авто, поэтому почти все по Москве гоняют на люксовых машинах. Так, у Романа Зобнина в гараже Porsche Cayenne и Mercedes GL 500, а Александр Максименко и вовсе разъезжает на Lexus.

Впрочем, в клубе любителей немецких автомобилей есть еще минимум 4 человека – Даниил Хлусевич и Манфед Угальде водят BMW X6 и Х4 соответственно, а у Наиля Умярова – Mercedes SRL (на сегодняшний день такой стоит в районе 25 миллионов рублей). Есть здесь и Тео Бонгонда, который недавно хвастался своим бирюзовым «Гелендвагеном» в соцсетях (правда, перевез ли он его в Россию – непонятно).

Но многие иностранцы все равно скромничают: Кристофер Мартинс и экс-спартаковец Шамар Николсон, например, пользуются/пользовались клубными Chery Tiggo!» – написал источник.