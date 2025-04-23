Защитник «Ростова» рассказал, что поменялось в клубе после ухода Карпина

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал об изменениях в клубе после ухода Валерия Карпина.
- Карпин покинул пост главного тренера, сосредоточившись на сборной России.
- Его место занял Джонатан Альба.
– Удивились, когда в конце февраля Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова»?
– Да, как и все, был удивлен.
– Что поменялось после его ухода?
– Вообще ничего. Все то же самое. Все-таки сменивший его Джонатан Альба работал в «Ростове» и при Валерии Георгиевиче. И остальной штаб тоже остался. Поэтому даже не могу ничего такого сказать, что поменялось. Вообще все осталось точно так же, как было.
Источник: «Известия»