Защитник «Ростова» рассказал, что поменялось в клубе после ухода Карпина

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал об изменениях в клубе после ухода Валерия Карпина.

Карпин покинул пост главного тренера, сосредоточившись на сборной России.

Его место занял Джонатан Альба.

– Удивились, когда в конце февраля Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова»?

– Да, как и все, был удивлен.

– Что поменялось после его ухода?

– Вообще ничего. Все то же самое. Все-таки сменивший его Джонатан Альба работал в «Ростове» и при Валерии Георгиевиче. И остальной штаб тоже остался. Поэтому даже не могу ничего такого сказать, что поменялось. Вообще все осталось точно так же, как было.