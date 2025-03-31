Самый дорогой футболист в истории «Спартака»: «Россия превзошла все мои ожидания»

Зимний новичок «Спартака» Ливай Гарсия поделился впечатлениями от пребывания в России.
«Россия превзошла все мои ожидания. Я думал, что тут будет намного холоднее. Я готовился к тому, что на улице будет около минус 20, но сейчас погода меня полностью устраивает.
Что касается русских, пока они производят отличное впечатление. Не было никакого негативного опыта. Пока все великолепно», – заявил Гарсия.
- «Спартак» купил форварда в феврале за 18,7 млн евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба.
- Гарсия не совершил ни одного голевого действия в первых 5 матчах.
Источник: «РБ Спорт»