Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
Десятка самых подорожавших футболистов выглядит так:
- Луис Энрике («Зенит») – 25 млн евро (+ 3 млн);
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 4 млн евро (+ 2,8 млн);
- Станислав Агкацев («Краснодар») – 5 млн евро (+ 1,5 млн);
- Хуан Хосе Касерес («Динамо») – 2,5 млн евро (+ 1,5 млн);
- Педро («Зенит») – 10 млн евро (+ 1 млн);
- Алексей Батраков («Локомотив») – 9 млн евро (+ 1 млн);
- Пабло Солари («Спартак») – 8 млн евро (+ 1 млн);
- Кристофер Мартинс («Спартак») – 6 млн евро (+ 1 млн);
- Турпал-Али Ибишев («Ахмат») – 1 млн евро (+ 0,75 млн);
- Максим Самородов («Ахмат») – 1,8 млн евро (+ 0,6 млн).
Источник: Transfermarkt