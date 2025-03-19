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Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ

19 марта 2025, 18:18
4

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.

Десятка самых подорожавших футболистов выглядит так:

  1. Луис Энрике («Зенит») – 25 млн евро (+ 3 млн);
  2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 4 млн евро (+ 2,8 млн);
  3. Станислав Агкацев («Краснодар») – 5 млн евро (+ 1,5 млн);
  4. Хуан Хосе Касерес («Динамо») – 2,5 млн евро (+ 1,5 млн);
  5. Педро («Зенит») – 10 млн евро (+ 1 млн);
  6. Алексей Батраков («Локомотив») – 9 млн евро (+ 1 млн);
  7. Пабло Солари («Спартак») – 8 млн евро (+ 1 млн);
  8. Кристофер Мартинс («Спартак») – 6 млн евро (+ 1 млн);
  9. Турпал-Али Ибишев («Ахмат») – 1 млн евро (+ 0,75 млн);
  10. Максим Самородов («Ахмат») – 1,8 млн евро (+ 0,6 млн).

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рейтинг Ахмат Спартак Локомотив Динамо Краснодар ЦСКА Зенит Мартинс Кристофер Агкацев Станислав Самородов Максим Ибишев Турпал-Али Энрике Луис Кисляк Матвей Батраков Алексей Педро Солари Пабло Касерес Хуан Хосе
Комментарии (4)
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serhio80
1742399831
Пед.ра и луиза миллиона полтора цена, ну два максимум)
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Таврида
1742401463
Так Луис Энрике уже давно тренером стал, но помнят и ценят)
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alefreddy
1742414634
какой то бред оценки игроков.Бразила купили болотные за 32 а он с 25 прибавил
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zigbert
1742455351
Как мог подорожать Педро, если он давно игрок запаса?
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