Легионер «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал о своей жизни в России. Бразилец признался, что ему все нравится.

– Я приятно удивлeн Москвой в целом. Отличное место для жизни. Сын и жена просто влюбились в этот город! Мне тоже всe нравится.

– Что удивило?

– Люди. Атмосфера. И мороз, ха-ха! У вас намного холоднее, чем в Бразилии. Но всe нормально, к этому я тоже привык.