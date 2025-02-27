Легионер «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал о своей жизни в России. Бразилец признался, что ему все нравится.
– Я приятно удивлeн Москвой в целом. Отличное место для жизни. Сын и жена просто влюбились в этот город! Мне тоже всe нравится.
– Что удивило?
– Люди. Атмосфера. И мороз, ха-ха! У вас намного холоднее, чем в Бразилии. Но всe нормально, к этому я тоже привык.
- Маркиньос перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша».
- Вингер провел за московскую команду 15 матчей и сделал 4 ассиста.
Источник: «Чемпионат»