Реакция Чеферина на возможное прекращение конфликта между Россией и Украиной

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном завершении российско-украинского конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться этого уже на неделе.

«Представители Евросоюза уже некоторое время утверждают, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине. Теперь США ведут переговоры с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они так делают, не посоветовавшись с ними. Они должны понимать, что на карту поставлены более важные вещи, и им следует действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей [Словении] или любой другой страны Евросоюза.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая.

Положение мигрантов в Европе далеко не идеально, ситуация с их правами не оптимальна, но мы читаем всему миру лекции о демократии» – цитирует Чеферина Delo.si.