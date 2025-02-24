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Реакция Чеферина на возможное прекращение конфликта между Россией и Украиной

24 февраля 2025, 06:30
7

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном завершении российско-украинского конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться этого уже на неделе.

«Представители Евросоюза уже некоторое время утверждают, что не будут обсуждать с Россией прекращение конфликта на Украине. Теперь США ведут переговоры с Россией, а те же европейские политики удивляются, почему они так делают, не посоветовавшись с ними. Они должны понимать, что на карту поставлены более важные вещи, и им следует действовать не ради собственного эго и личных обид, а ради интересов нашей [Словении] или любой другой страны Евросоюза.

Меня беспокоят их проповеди остальному миру о том, что Европа лучшая.

Положение мигрантов в Европе далеко не идеально, ситуация с их правами не оптимальна, но мы читаем всему миру лекции о демократии» – цитирует Чеферина Delo.si.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Чеферин Александер
Комментарии (7)
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Oldtrafford83
1740374500
Саня начал переобувку, думаю в этом году вернут наши клубы в ЕК!
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Давид59
1740377664
Чисто политическое заявление. Недовольство европейскими политиками. Недовольство правами эмигрантов. "Бомбардир" предлагает нам это здесь обсудить? На футбольном портале?
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subbotaspartak
1740381001
Лидер УЕФА.... НиФИФА.....
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FanatSerj
1740396061
Ещё один "осмелел" и начал переобуваться в воздухе. Ох уж эти "испуганные" патриоты Европы )))
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