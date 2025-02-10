Мостовой раскрыл рецепт вылета из РПЛ

Александр Мостовой пошутил о том, как можно обречь команду на вылет из РПЛ.

«Рецепт вылета из РПЛ простой – назначить Тедеско главным тренером, а помощником поставить Абаскаля. Готово.

Клуб вылетит из РПЛ, если это не команда из топ-8. Эти тренеры в кавычках ничего не смогут дать футболу», – сказал Мостовой.