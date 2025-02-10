Мостовой раскрыл рецепт вылета из РПЛ

Александр Мостовой пошутил о том, как можно обречь команду на вылет из РПЛ.
«Рецепт вылета из РПЛ простой – назначить Тедеско главным тренером, а помощником поставить Абаскаля. Готово.
Клуб вылетит из РПЛ, если это не команда из топ-8. Эти тренеры в кавычках ничего не смогут дать футболу», – сказал Мостовой.
- Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль – бывшие тренеры «Спартака».
- Мостовой неоднократно критиковал их за отсутствие футбольного прошлого.
- Сейчас московскую команду возглавляет Деян Станкович, поигравший за «Интер», «Лацио» и «Црвену Звезду».
Источник: «РБ Спорт»