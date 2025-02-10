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Мостовой раскрыл рецепт вылета из РПЛ

10 февраля 2025, 20:00
7

Александр Мостовой пошутил о том, как можно обречь команду на вылет из РПЛ.

«Рецепт вылета из РПЛ простой – назначить Тедеско главным тренером, а помощником поставить Абаскаля. Готово.

Клуб вылетит из РПЛ, если это не команда из топ-8. Эти тренеры в кавычках ничего не смогут дать футболу», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1739207338
Оба брали медали со Спартаком.Мостовой не брал даже Шпака
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k611
1739208431
Заклинило его на этой теме. Уж не спрашивали его вообще
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TIMOTHY
1739208607
Тамбов и Мордовия вылетели без Тедеско и Абаскаля! А потому что у них не было трубы Лукойл который раскидывает сотни миллионов на агентов на неустойки и на ежемесячных тренеришек!
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andr45
1739208682
А Мостовой и Канчельскис выведут «Спартак» в Медиа лигу, минуя вторую лигу)
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ivany4
1739209143
Тедеско и Абаскаль завоевывали медали со Спартаком. Им некогда было нести всякую ахинею для "журнолистов", в отличии от мостового в шутовском колпаке.))
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...короче
1739211065
...любое интервью плавно переходит к теме Абаскаля)...
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