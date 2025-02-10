Попавшего в реанимацию комментатора «Матч ТВ», вероятно, избили 7-8 человек

Появилась предварительная информация об инциденте, случившемся в Новосибирске с комментатором «Матч ТВ» Романом Скворцовым.

Журналист в больнице в Новосибирске, где в выходные проходил матч звезд КХЛ.

49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.

В прошлом также комментировал футбольные матчи.

«Скворцов был найден прохожими вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. До этого он был в одном из местных заведений.

По словам источников, компания молодых людей, в которой было семь–восемь человек, находилась в заведении допоздна. Все они были одеты в спортивные костюмы. Был ли изначально Скворцов в этой компании – неизвестно. По предварительным данным, отдыхавшие отмечали рождение ребeнка. Через некоторое время некоторые отдыхавшие ушли, а около полуночи начали уходить и остальные отдыхавшие в этой компании.

Предварительно, именно с этой компанией у Скворцова мог произойти конфликт.

Сейчас Скворцов в больнице. Он в реанимации. У него были диагностированы травмы головы. При этом пока до конца неизвестно был ли он избит или просто упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что с ним произошло», – написал источник.