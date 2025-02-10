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  • Попавшего в реанимацию комментатора «Матч ТВ», вероятно, избили 7-8 человек

Попавшего в реанимацию комментатора «Матч ТВ», вероятно, избили 7-8 человек

Появилась предварительная информация об инциденте, случившемся в Новосибирске с комментатором «Матч ТВ» Романом Скворцовым.

  • Журналист в больнице в Новосибирске, где в выходные проходил матч звезд КХЛ.
  • 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.
  • В прошлом также комментировал футбольные матчи.

«Скворцов был найден прохожими вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. До этого он был в одном из местных заведений.

По словам источников, компания молодых людей, в которой было семь–восемь человек, находилась в заведении допоздна. Все они были одеты в спортивные костюмы. Был ли изначально Скворцов в этой компании – неизвестно. По предварительным данным, отдыхавшие отмечали рождение ребeнка. Через некоторое время некоторые отдыхавшие ушли, а около полуночи начали уходить и остальные отдыхавшие в этой компании.

Предварительно, именно с этой компанией у Скворцова мог произойти конфликт.

Сейчас Скворцов в больнице. Он в реанимации. У него были диагностированы травмы головы. При этом пока до конца неизвестно был ли он избит или просто упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что с ним произошло», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Baza

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Комментарии (14)
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7:1
1739165358
"в заведении в спортивных костюмах".. да уж. в новосибирсках в 90х застряли, что ли? в москве и питере таких даже на порог не пустили бы куда угодно. сразу нет. а тут, мля, рождение ребёнка отмечали. представляю, что там за родители. хотя ладно, выводы делать преждевременно, это всё вилами по воде. дождёмся, когда появятся видосы.
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Борис34684
1739173498
Такие люди любят совать свой нос туда, куда собака свой хрен не суёт.
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acor94
1739173630
Видимо, дозвизделся. Жизнь - не телек.
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Каратель помойников
1739173898
Предположения конечно огонь
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andr45
1739174279
Видать надрался и на подвиги потянуло)
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andr45
1739175344
«По информации источника, журналист вместе с друзьями отдыхал в заведении на Красном проспекте. Возле входа знакомый Скворцова поругался с компанией из семи человек, а сам комментатор за него заступился, за что и был избит. » Газета.ru Обыкновенная драка пьяного щелкопера)
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The only one
1739192716
меньше надо пить. а не умеешь- не пей вообще...
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alll-333
1739192909
Интересно, а что делал комментатор матч ТВ в позднее время в питейном заведении?
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темирхан
1739195831
7-8? кто больше? чет мутная история какая то.
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