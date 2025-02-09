Комментатор «Матч ТВ» попал в реанимацию

Известный комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов попал в реанимацию в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» – написал Губерниев.