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Комментатор «Матч ТВ» попал в реанимацию

Известный комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов попал в реанимацию в одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» – написал Губерниев.

  • 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.
  • В прошлом также комментировал футбольные матчи.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»

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09.02.2025 18:16
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Комментарии (10)
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АК 68
1739115714
Человек, переживший в своё время страшную семейную трагедию, остаётся пожелать ему только здоровья.
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Кривая да нелёгкая
1739115717
Держись и я скажу!! Здоровья
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Кривая да нелёгкая
1739115749
Врачи должны помочь
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Spartak_forv@
1739116653
Пишут,что было нападение неизвестного на него...Роман,только здоровья и возможности вернуться к любимой профессии как можно быстрее!
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Кузьмич на трибуне
1739117064
Пожелаю ему Здоровья Здоровья и Здоровья.
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subbotaspartak
1739118748
Недобро, удачи.
Ответить
Plyash
1739120184
Выздоравливай,Рома! Приезжай в Москву,дружище,здесь много работы,и здесь есть некие разные персоны на "Мат ТВ",которых ты,без сомнения,сможешь потеснить на радость всем нам.Удачи тебе..
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PAREVG.
1739124007
Здоровья, и скорейшего выздоровления.
Ответить
...короче
1739124220
...Борись за себя! Удачи тебе в этом...
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k611
1739125236
Здоровья!
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