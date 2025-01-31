Пономарев ответил, кто сильнее – Максименко или Помазун

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о готовящемся трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».

«Я думаю, что Илья Помазун, как и в ЦСКА под Игорем Акинфеевым, будет сидеть на скамейке запасных в «Спартаке». На мой взгляд, Александр Максименко все-таки более сильный вратарь, чем Илья.

Так что, боюсь, и в стане красно-белых у Помазуна не будет толком игровой практики», – сказал Пономарев.