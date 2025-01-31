Пономарев ответил, кто сильнее – Максименко или Помазун

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о готовящемся трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».
«Я думаю, что Илья Помазун, как и в ЦСКА под Игорем Акинфеевым, будет сидеть на скамейке запасных в «Спартаке». На мой взгляд, Александр Максименко все-таки более сильный вратарь, чем Илья.
Так что, боюсь, и в стане красно-белых у Помазуна не будет толком игровой практики», – сказал Пономарев.
- 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
- В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
- Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»