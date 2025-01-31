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Пономарев ответил, кто сильнее – Максименко или Помазун

31 января 2025, 23:45
7

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о готовящемся трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».

«Я думаю, что Илья Помазун, как и в ЦСКА под Игорем Акинфеевым, будет сидеть на скамейке запасных в «Спартаке». На мой взгляд, Александр Максименко все-таки более сильный вратарь, чем Илья.

Так что, боюсь, и в стане красно-белых у Помазуна не будет толком игровой практики», – сказал Пономарев.

  • 28-летний Помазун не играл в этом сезоне и отсутствует на сборах ЦСКА.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 1,2 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Помазун Илья Максименко Александр Пономарев Владимир
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1738358052
Не совсем согласен с Пономарёвым, Помазун с Максименко приблизительно одинакового уровня, будут только мешать друг другу. ""
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1738368707
Особенно это было видно во вчерашней игре. Как только мяч залетал во вратарскую, Шурик метался по всей площадке, не видя, где находится мяч. У Максименко только одно хорошо получается это играть в рамке, а так вратарь среднего уровня. Нет у него не игры на выходах, ни паса, неуклюжий, толстый и неповоротливый.
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Борис34684
1738373839
Максименко стал меньше пропускать, так как серб наладил игру в середине поля и нападении. Отсюда и вратарь типа стал кудесником. Но первая же игра после перерыва и сразу два гола, просто напы Спартака перестреляли Краснодар. По мне так Помазун отберёт место в воротах при первой же возможности. Он на порядок лучше и в рамке и на выходах.
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subbotaspartak
1738384712
Удачи обоим, а значит нам...
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Fibercore
1738401679
В Спартаке, хоть, в Кубке играть будет (в ЦСКА там Тороп есть для Кубка). Проявит себя, дадут шанс в основе - Максименко может поплыть при конкуренции, что уде не раз было.
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