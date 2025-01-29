«Зенит» заплатит 22 миллиона за полузащитника, которого не смог купить «Спартак»

«Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за Родриго Салазара из «Браги».

В начале января сообщалось, что это приоритетная трансферная цель московского клуба на зиму.

В итоге 25-летний уругваец перейдет в «Зенит» за 22 миллиона евро. Между сторонами есть принципиальная договоренность.