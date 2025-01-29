«Зенит» заплатит 22 миллиона за полузащитника, которого не смог купить «Спартак»

«Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за Родриго Салазара из «Браги».
В начале января сообщалось, что это приоритетная трансферная цель московского клуба на зиму.
В итоге 25-летний уругваец перейдет в «Зенит» за 22 миллиона евро. Между сторонами есть принципиальная договоренность.
- Рыночная стоимость Салазара – 16 миллионов евро.
- В составе «Браги» он провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
- Ранее полузащитник выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.
Источник: Record