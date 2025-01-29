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  • «Зенит» заплатит 22 миллиона за полузащитника, которого не смог купить «Спартак»

«Зенит» заплатит 22 миллиона за полузащитника, которого не смог купить «Спартак»

29 января 2025, 20:25
33

«Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за Родриго Салазара из «Браги».

В начале января сообщалось, что это приоритетная трансферная цель московского клуба на зиму.

В итоге 25-летний уругваец перейдет в «Зенит» за 22 миллиона евро. Между сторонами есть принципиальная договоренность.

  • Рыночная стоимость Салазара – 16 миллионов евро.
  • В составе «Браги» он провел 70 матчей, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.
  • Ранее полузащитник выступал за «Шальке» и «Айнтрахт». В его активе 1 игра за сборную Уругвая и 2 забитых мяча.

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Источник: Record
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Брага Зенит Спартак Саласар Родриго
Комментарии (33)
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БАЗАРА НЕТ
1738171578
Опять врут !
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timon2401
1738172222
тож наверное на халяву))) взамен отдадут Соболева и ещё кого нибудь
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Тинез Розоп
1738173032
На 100 летие решили 100 лямов народных выкинуть. Правильно, кто такой народ? Они ведь Зенит(((…
Ответить
Тинез Розоп
1738173197
Не интересовался бы им Спартак , то и они не обратили бы внимания. Лишь бы насрать , чтоб воняло главное…
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FCSpartakM
1738173876
более мобильный и техничный игрок, чем Илич. Но такой же травмат и дороже. Платить 22 млн -смешно, когда уже 75 потратили за год. Еще ПЗ и выйдет 100ка . Серьезно эти деньги стоят чемпионства?
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mutabor0992
1738175983
Ипануться!Рыночная 16!Плотють 22!Аж 6 лямов сверху!!!Переплата 40%!!!Ну и торгаши МЛИН!!!При настоящей жесткой конкуренции уже бы обанкротились давно!!!
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ks75
1738178598
Охренеть. С какой ностальгией вспоминаются времена, когда зенит был реально командой Питера. Когда брали УЕФА, когда играли свои доморощенные игроки. Сейчас же ободрали весь чемпионат страны, скупили лучших из лучших, своих близко не растят. И даже этого недостаточно для того чтоб стать чемпионом. Вынуждены скупать втридорога по миру тех, кого другие клубы в европе не берут. Можно хоть сколько заявлять о том , что игроки типо на перспективу идут и развиваться, но этим только себе дым в глаза пускают. Идут только за длинным баксом и плевать на саморазвитие. Уровень чемпионата никакой. Еврокубков нет. Чемпионом становятся только за счет класса игроков и кабинетных интриг, тк тренер свой класс давно уже показал на фоне европейских клубов.
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ks75
1738179698
За последние годы, ни один игрок из Зенита, не прибавил в классе, не ушел в сильный Европейский клуб, да даже на фоне нашего чемпионата, нет ни одного игрока который бы вырос в большого мастера, перейдя в питер. Как правило год на приличном уровне отъиграют и все, дальше только сдают. Вот от этого и скупают посредственных иностранцев, тк не способны сами развивать
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Каратель помойников
1738222470
А я говорил, после обмена латиночек(когда ведмедь орал что энрика даром досталась) .и вот начинаются новые покупки... начинается новый сезон сериала "сливаем лярды денег в болото"
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alefreddy
1738225054
ну и флаг ему в руки.Болотные по деньгам всех перебивают
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