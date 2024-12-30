Мостовой призвал забыть Абаскаля: «Не достоин внимания»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» должны забыть Гильермо Абаскаля.
«Какой след в истории «Спартака» оставил Абаскаль? Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!
А «Спартаку» желаю как можно больше побед в 2025 году. У команды впервые за долгое время есть хорошие шансы на чемпионство», – сказал Мостовой.
- Абаскаль тренировал «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
- С лета по сентябрь 2024 года испанец тренировал «Гранаду».
Источник: «РБ Спорт»