Мостовой призвал забыть Абаскаля: «Не достоин внимания»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» должны забыть Гильермо Абаскаля.

«Какой след в истории «Спартака» оставил Абаскаль? Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!

А «Спартаку» желаю как можно больше побед в 2025 году. У команды впервые за долгое время есть хорошие шансы на чемпионство», – сказал Мостовой.