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Мостовой призвал забыть Абаскаля: «Не достоин внимания»

30 декабря 2024, 16:28
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» должны забыть Гильермо Абаскаля.

«Какой след в истории «Спартака» оставил Абаскаль? Давайте забудем Абаскаля, он недостоин внимания. В Новый год без Абаскаля!

А «Спартаку» желаю как можно больше побед в 2025 году. У команды впервые за долгое время есть хорошие шансы на чемпионство», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль тренировал «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
  • С лета по сентябрь 2024 года испанец тренировал «Гранаду».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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andr45
1735567637
ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ ЛЮБИМЫМ КЛУБАМ)
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WILDLING_HRUNDEL
1735568606
И то верно не нужно нарушать свинских обычаев традиций, забыть растоптать осрамить , это девиз Тушинских!
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andr45
1735571115
Дорогие друзья, давайте проявим сочувствие! У Саши Мостового наблюдается тяжёлое психическое расстройство — обсессивно-компульсивное. Учитывая его состояние, я считаю, что необходимо организовать сбор средств для его лечения.
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k611
1735572105
Только он сам его и вспоминает...
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zigbert
1735576032
А как бы он среагировал если такое сказали бы о нем?
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VVM1964
1735589190
Мы вот сами решим - кто достоин, а кто - нет... А вот тебе бы точно не помешало забыть уже про Абаскаля, а то мне кажется ты его имя даже во сне кричишь ! )...
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