Тренер «Ахмата» Ташуев раскрыл, как встречает Новый год

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о новогодних семейных традициях.

«Обычно мы с семьей едем в загородный дом и там встречаем Новый год. Все как обычно: елка и так далее.

Потом 1 января приезжают друзья и мы делаем на мангале плов и шашлыки. Проводим больше времени на улице, тем более у меня день рождения 1 января. Это такая особенность уже.

Ко мне приезжают друзья и поздравляют не только с Новым годом, но и с днем рождения. Все у нас стабильно.

Конечно, слушаем обращение президента. Это уже традиция, тем более последние годы у нас все стабильно – празднуем в одном месте. Всегда снег лежит, погода хорошая.

Мы к этому празднику относимся без фанатизма: в 9 часов ужинаем с семьей – провожаем старый год, а в полночь – организуем фуршет.

Смотрим поздравление президента, а потом кто как. Я лично предпочитаю смотреть «Квартирник у Маргулиса». Мне нравится живая музыка», – заявил Ташуев.