Реакция Черчесова на крушение в Казахстане самолета, летевшего из Баку в Грозный

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал авиакатастрофу, произошедшую в среду на западе страны.

Возле аэропорта города Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines.

Самолет выполнял рейс Баку – Грозный.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 16 россиян. По последней информации, выжили 29 человек, 38 погибли.

«Выражаю соболезнование всем пострадавшим при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», – написал Черчесов в соцсетях.