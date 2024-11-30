Реакция Юрана на новость о четвертом пришествии в «Химки»

Сергей Юран отреагировал на информацию, что может вновь возглавить «Химки».

«Я сам удивлен. С утра пошли звонки. Разные издания писали. Но у меня не было контактов с руководством «Химок». Не знаю, откуда берется информация. Никакого разговора или общения с подмосковным клубом не было», – сказал Юран.

Тренера в апреле уволили из «Пари НН».

«Химки» при Юране доходили до финала Кубка России в 2020 году. Всего тренер возглавлял клуб уже 3 раза.

В РПЛ химчане идут на 13-м месте с 13 очками в 16 турах.

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