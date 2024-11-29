Юран может в четвертый раз возглавить «Химки»

«Химки» готовятся к смене главного тренера. С Франком Артигой уже ведутся переговоры о компенсации за досрочное расторжение контракта.

Вместо испанца клуб РПЛ может назначить Сергея Юрана. Это один из основных кандидатов.

Если это произойдет, то Юран возглавит «Химки» в четвертый раз.

Тренера в апреле уволили из «Пари НН».

«Химки» при Юране доходили до финала Кубка России в 2020 году.

В РПЛ химчане идут на 13-м месте с 13 очками в 16 турах.

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