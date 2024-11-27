Артета прокомментировал крупную победу «Арсенала» над «Спортингом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о гостевой победе над «Спортингом» (5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Это хороший результат в матче с сильным соперником. Мы хотели сделать это заявление.

Перед матчем я чувствовал прилив сил и веру в команду. Первый тайм был очень хорошим. Мы были очень и по-настоящему эффективны в своих атаках.

После того, как мы пропустили, мы проявили характер, чтобы вернуть игру в нормальное русло, а затем забили четвертый гол, и тогда ход игры снова изменился.

Нужно получать удовольствие [от этого]. Когда вы играете в этом турнире против такой команды, вы должны получать от этого удовольствие. Мне понравилась, как действовала эта команда. У нее была задумка на игру.

Если вы хотите бороться за большие трофеи, вы должны быть стабильны», – сказал Артета.

Голы у лондонцев забили Габриэль Мартинелли (7-я минута), Кай Хаверц (22-я), Габриэль (45+1-я), Букайо Сака, (65-я, с пенальти) и Леандро Троссард (82-я). У лиссабонцев отличился Гонсалу Инасиу на 47-й.

«Арсенал» занимает 7-е место в Лиге чемпионов с 10 очками после 5 матчей. На счету «Спортинга» также 10 баллов, он идет 8-м.

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