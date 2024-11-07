Пиняев объяснил, почему стал больше работать в тренажерном зале

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, с чем связано изменение его тренировочного процесса.
– Почему вообще решил подкачаться?
– В матче всегда миллион единоборств, ты должен быть к ним готов. Я сделал акцент на работу в зале, и сейчас это дает свои плоды.
Все наши ребята, которые уезжают в Европу, рано или поздно становятся физически сильнее. Посмотрите на Алексея Миранчука, на Хвичу. Они поменялись – даже если судить чисто внешне.
Чтобы играть на том же уровне, что и они, нужно становиться сильнее. Не верите мне, спросите об этом у Валерия Георгиевича [Карпина] – он такого же мнения.
- 20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
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Источник: Sport24