Пиняев объяснил, почему стал больше работать в тренажерном зале

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, с чем связано изменение его тренировочного процесса.

– Почему вообще решил подкачаться?

– В матче всегда миллион единоборств, ты должен быть к ним готов. Я сделал акцент на работу в зале, и сейчас это дает свои плоды.

Все наши ребята, которые уезжают в Европу, рано или поздно становятся физически сильнее. Посмотрите на Алексея Миранчука, на Хвичу. Они поменялись – даже если судить чисто внешне.

Чтобы играть на том же уровне, что и они, нужно становиться сильнее. Не верите мне, спросите об этом у Валерия Георгиевича [Карпина] – он такого же мнения.

20-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.

В этом сезоне в его активе 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов