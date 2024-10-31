Кухарчук оценил перспективы Юрана в «Спортинге» цитатой Димы Билана

Игрок «Ротора» Илья Кухарчук, выступавший под руководством Сергея Юрана, оценил желание тренера возглавить «Спортинг».

Из лиссабонского клуба уходит Рубен Аморим – его пригласил «Манчестер Юнайтед».

– Юран заявил, что готов возглавить «Спортинг» и даже пошли слухи, что он в шорт-листе.

– Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг».

– Возможно ли это, по вашему мнению?

– А почему нет? Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поет, что «невозможное возможно».

– Потянет ли он уровень «Спортинга»?

– А почему не потянет? Кто так считает? Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» – тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте – от этого многое зависит. Сергей Юран 100 процентов потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов – Сергей Николаевич входит в их число.