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  • Кухарчук оценил перспективы Юрана в «Спортинге» цитатой Димы Билана

Кухарчук оценил перспективы Юрана в «Спортинге» цитатой Димы Билана

31 октября 2024, 10:30
6

Игрок «Ротора» Илья Кухарчук, выступавший под руководством Сергея Юрана, оценил желание тренера возглавить «Спортинг».

  • Из лиссабонского клуба уходит Рубен Аморим – его пригласил «Манчестер Юнайтед».

– Юран заявил, что готов возглавить «Спортинг» и даже пошли слухи, что он в шорт-листе.

– Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг».

– Возможно ли это, по вашему мнению?

– А почему нет? Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поет, что «невозможное возможно».

– Потянет ли он уровень «Спортинга»?

– А почему не потянет? Кто так считает? Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» – тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте – от этого многое зависит. Сергей Юран 100 процентов потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов – Сергей Николаевич входит в их число.

  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: «РБ Спорт»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Ротор Спортинг Кухарчук Илья Юран Сергей
Комментарии (6)
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MazaiNN
1730362992
Бежать в переди паровоза это у нас в порядке вещей.
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DeStar
1730365263
ну бред же.. Никто даже смотреть в его сторону не будет, во первых - кто о нем помнит по хорошему и знает? во вторых спортинг клуб в который скорее позовут моуриньо, тен хага. тухеля или аллерги) чем юрана зачем эти новости каждый день, бред.
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Константин-Шапкин-google
1730401585
Однако Серёге не нравится, что у нас много иностранных тренеров
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