АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «МЮ» (2:1) благодаря голу с пенальти на 90+2-й минуте

В матче 9-го тура чемионата Англии «Вест Хэм» на своем поле выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Все голы были забиты ближе к концу встречи. Сначала у хозяев отличился Крисенцио Саммервил на 74-й минуте. На 81-й Каземиро сравнял счет. Победу хозяевам принесл гол Джаррода Боуэна с пенальти на 90+2-й минуте.

Благодаря этой победы лондонцы сравнялись по очкам с манкунианцами. У команд стало по 11 баллов после 9 матчей. «Вест Хэм» занимает 13-е место, а «МЮ» – 14-е.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Саммервил, 74; 1:1 – Каземиро, 81; 2:1 – Боуэн, 90+2 (с пенальти).

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