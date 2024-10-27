Тен Хаг осталася недоволен назначением пенальти, который принес победу «Вест Хэму» над «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 9-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:2) в гостях.

«В этом сезоне мы трижды чувствовали несправедливое отношение. Мы должны забивать, мы создали очень много моментов. Мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0.

Когда проигрываешь 0:1, нужен сильный характер, чтобы вернуться в игру, и команда его показала. Но то, что мы пропустили с пенальти, несправедливо и нечестно.

Было очень сложно что-то увидеть в том моменте. Перед сезоном был инструктаж по поводу того, что VAR должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это точно не явная и не очевидная ошибка со стороны главного судьи.

Это еще одно разочарование, но я ничего не могу с этим поделать. Мы не набираем очков, а должны. Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы не забиваем, хотя проводим хорошую игру. Проигрывать таким образом неприятно.

Я говорил с судьями, но решение уже было принято, пути назад нет, таков футбол. Я уже в третий раз почувствовал несправедливость в этом сезоне, и это оказывает огромное влияние на нашу команду и на наши результаты, а также на наше место в таблице. Это неправильно», – сказал тен Хаг.