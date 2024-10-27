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РПЛ. «Динамо» в гостях победило «Химки» (4:3)

27 октября 2024, 18:25
15

В матче 13-го тура РПЛ «Химки» на своем поле уступили московскому «Динамо» со счетом 3:4.

В первом тайме команды забили по два мяча. У «Химок» отличились Лукас Вера и Зелимхан Бакаев, у «Динамо» голы забили Даниил Фомин и Роберто Фернандес.

После перерыва гости забили еще дважды поразили ворота соперника. Отличились Артур Гомес и Муми Нгамале. «Химки» смогли только сократить разницу в счете после того, как мяч в свои ворота отправил Александр Кутицкий.

«Динамо» поднялось на 4-е место в РПЛ с 26 очками после 13 матчей. «Химки» идут 13-ми с 11 очками.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 3:4 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фомин, 28; 1:1 – Вера, 30; 2:1 – Бакаев, 45+1; 2:2 – Фернандес, 45+3; 2:3 – Гомес, 50; 2:4 – Нгамале, 73; 3:4 – Кутицкий, 75 (в свои ворота).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (15)
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...уефан
1730043108
...Химки матереют, но проигрывают, а динамовцы сдают, но побеждают...
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alex1951
1730045031
Динами! С важной Победой! Химики химичили ну и нахимичили.... Хотя игра была сплошная интрига! Такким и должен быть футбол....Буду пересматривать ..это ,как бальзам)))
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ySS
1730055100
Динамовских с победой! Перестреляли Химки)
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