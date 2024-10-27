Артига рассказал о характере травмы Джикии

Главный тренер «Химок» Франк Артига после домашнего матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (3:4) сказал, что защитник команды Георгий Джикия, скорее всего, получил мышечное повреждение.

– Я не рад результату, мы хотели заработать хотя бы одно очко. Провели хороший матч, было пару ошибок в обороне, но команда не заслужила поражение. Скорее, мы должны были побеждать. Команда боролась до конца, но, к сожалению, не получилось.

– Что с Джикией?

– Как видите, мы сделали замены. Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти команду от третьего гола. Нужно ждать анализы.