Артига рассказал о характере травмы Джикии

Главный тренер «Химок» Франк Артига после домашнего матча 13-го тура РПЛ с «Динамо» (3:4) сказал, что защитник команды Георгий Джикия, скорее всего, получил мышечное повреждение.
– Я не рад результату, мы хотели заработать хотя бы одно очко. Провели хороший матч, было пару ошибок в обороне, но команда не заслужила поражение. Скорее, мы должны были побеждать. Команда боролась до конца, но, к сожалению, не получилось.
– Что с Джикией?
– Как видите, мы сделали замены. Я думаю, мышечная травма, когда он пытался спасти команду от третьего гола. Нужно ждать анализы.
- Джикия на 50‑й минуте не смог помешать отличиться игроку «Динамо» Артуру Гомесу, а при падении неудачно приземлился. Футболист смог сам подняться, но ему потребовалась замена. Вместо Джикии на поле появился Неманья Анджелкович.
- «Динамо» с 26 очками поднялось на 4-е место в РПЛ. «Химки» занимают 13-ю позицию с 11 очками.
Источник: «Матч ТВ»