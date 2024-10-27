Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» против «Динамо». Игра состоится 27 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Терехов, Джикия, Филин, Ориньо, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехья, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Кутицкий, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Артур, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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