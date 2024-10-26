Сердеров назвал двух защитников «Динамо Мх», которые остановили бы Мбаппе

Нападающий «Динамо Мх» Сердер Сердеров считает, что защитники его команды смогли бы остановить Килиана Мбаппе.
– Мы все время думаем, что [в Европе] какой-то нереальный уровень. Там люди такие же, как и здесь. Между лигами нет настолько большой разницы.
Может, там чуть выше скорость принятия решений, но не бега. У нас некоторые по скорости и технике дадут фору многим европейцам!
– Это кто?
– Давай по скорости. В нашей команде есть Сундуков и Сандрачук. Кто быстрее них может пробежать?
– Ты считаешь, никто? Они быстрее всех в мире?
– Ну, они на одном уровне с футболистами мирового уровня в этом аспекте.
– Сандрачук и Сундуков догонят Мбаппе?
– Спокойно вообще. У нас же есть датчики, по 36 километров в час разгоняются люди. Ну, реально, это такая же скорость, как у звезд.
Те сильнее только потому, что быстрее принимают решения, в этом разница типового футболиста европейского уровня от наших.
У нас же есть молодые. Возьми Пиняева – быстрый, обыгрывает, все есть. Только в голове надо перестроиться. Ты читал интервью Миранчука? В Европе все быстрее в принятии решений, вот и вся разница.
Знаешь, есть вот эти дворовые разговоры: «А сколько бы ты Буффону забил с пенальти?» – «Да я ему 10 из 10 забью», – отвечал. – Ну, ладно, девять. Он что, не человек? Я что, по мячу бить не могу?
- Мбаппе стоит 180 миллионов евро.
- Летом он сменил «ПСЖ» на «Реал».
- Для Сундукова сейчас идет дебютный сезон в РПЛ.