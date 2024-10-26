Сердеров назвал двух защитников «Динамо Мх», которые остановили бы Мбаппе

Нападающий «Динамо Мх» Сердер Сердеров считает, что защитники его команды смогли бы остановить Килиана Мбаппе.

– Мы все время думаем, что [в Европе] какой-то нереальный уровень. Там люди такие же, как и здесь. Между лигами нет настолько большой разницы.

Может, там чуть выше скорость принятия решений, но не бега. У нас некоторые по скорости и технике дадут фору многим европейцам!

– Это кто?

– Давай по скорости. В нашей команде есть Сундуков и Сандрачук. Кто быстрее них может пробежать?

– Ты считаешь, никто? Они быстрее всех в мире?

– Ну, они на одном уровне с футболистами мирового уровня в этом аспекте.

– Сандрачук и Сундуков догонят Мбаппе?

– Спокойно вообще. У нас же есть датчики, по 36 километров в час разгоняются люди. Ну, реально, это такая же скорость, как у звезд.

Те сильнее только потому, что быстрее принимают решения, в этом разница типового футболиста европейского уровня от наших.

У нас же есть молодые. Возьми Пиняева – быстрый, обыгрывает, все есть. Только в голове надо перестроиться. Ты читал интервью Миранчука? В Европе все быстрее в принятии решений, вот и вся разница.

Знаешь, есть вот эти дворовые разговоры: «А сколько бы ты Буффону забил с пенальти?» – «Да я ему 10 из 10 забью», – отвечал. – Ну, ладно, девять. Он что, не человек? Я что, по мячу бить не могу?