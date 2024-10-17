18 октября 2024 года на стадионе «Маракана» пройдет матч 30-го тура бразильской Серии A между «Фламенго» и «Флуминенсе». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в чемпионате, однако «Фламенго» выглядит сильнее перед этим противостоянием.

«Фламенго»

«Фламенго» на данный момент находится на 4 месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда выиграла свою последнюю встречу против «Баии» со счетом 2:0. Главной звездой клуба является Педро Абреу, который забил 30 голов в 43 матчах текущего сезона. В последних 8 матчах «Фламенго» неизменно забивает, показывая стабильную форму в атаке. Однако защита команды также демонстрирует неплохие результаты – 3 пропущенных гола за последние 5 матчей.

Последние матчи «Фламенго»:

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» занимает 16-е место с 30 очками и одержал минимальную победу в последнем матче против «Крузейро» (1:0). Однако команда испытывает трудности в атаке, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Джон Арьяс является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в 42 матчах. Несмотря на плотную оборону, которая пропустила всего 4 гола за последние 5 встреч, атака «Флуминенсе» оставляет желать лучшего.

Последние матчи «Флуминенсе»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Фламенго» демонстрирует явное преимущество, не проигрывая «Флуминенсе» в 8 последних матчах. Последняя встреча закончилась победой «Фламенго» со счетом 1:0.

Последние встречи:

Статистика

«Фламенго»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы в последних 5 матчах

«Флуминенсе»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Фламенго» – «Флуминенсе»

Исходя из текущей формы команд и их последних результатов, «Фламенго» выглядит явным фаворитом. Атака «Флуминенсе» значительно ослаблена, что дает «Фламенго» шанс доминировать. Сильная защита «Фламенго» может не допустить голов от соперника, а их собственная атака должна обеспечить минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фламенго» – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Фламенго» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Учитывая данные и тенденции команд, вероятным исходом выглядит минимальная победа «Фламенго».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Фламенго» за 6.00.