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    • Прогноз на точный счет матча «Фламенго» – «Флуминенсе», Серия A, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фламенго» – «Флуминенсе», Серия A, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе «Маракана» пройдет матч 30-го тура бразильской Серии A между «Фламенго» и «Флуминенсе». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в чемпионате, однако «Фламенго» выглядит сильнее перед этим противостоянием.

    «Фламенго»

    «Фламенго» на данный момент находится на 4 месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда выиграла свою последнюю встречу против «Баии» со счетом 2:0. Главной звездой клуба является Педро Абреу, который забил 30 голов в 43 матчах текущего сезона. В последних 8 матчах «Фламенго» неизменно забивает, показывая стабильную форму в атаке. Однако защита команды также демонстрирует неплохие результаты – 3 пропущенных гола за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Фламенго»:

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» занимает 16-е место с 30 очками и одержал минимальную победу в последнем матче против «Крузейро» (1:0). Однако команда испытывает трудности в атаке, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Джон Арьяс является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в 42 матчах. Несмотря на плотную оборону, которая пропустила всего 4 гола за последние 5 встреч, атака «Флуминенсе» оставляет желать лучшего.

    Последние матчи «Флуминенсе»:

    • «Флуминенсе» 1:0 «Крузейро»
    • «Атлетико Гойяньенсе» 1:0 «Флуминенсе»
    • «Атлетико Минейро» 2:0 «Флуминенсе»
    • «Флуминенсе» 0:1 «Ботафого»
    • «Флуминенсе» 1:0 «Атлетико Минейро»

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Фламенго» демонстрирует явное преимущество, не проигрывая «Флуминенсе» в 8 последних матчах. Последняя встреча закончилась победой «Фламенго» со счетом 1:0.

    Последние встречи:

    • «Флуминенсе» 0:1 «Фламенго»
    • «Фламенго» 0:0 «Флуминенсе»
    • «Флуминенсе» 0:2 «Фламенго»
    • «Фламенго» 2:0 «Флуминенсе»

    Статистика

    «Фламенго»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Флуминенсе»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Фламенго» – «Флуминенсе»

    Исходя из текущей формы команд и их последних результатов, «Фламенго» выглядит явным фаворитом. Атака «Флуминенсе» значительно ослаблена, что дает «Фламенго» шанс доминировать. Сильная защита «Фламенго» может не допустить голов от соперника, а их собственная атака должна обеспечить минимальную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Фламенго» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая данные и тенденции команд, вероятным исходом выглядит минимальная победа «Фламенго».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Фламенго» за 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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