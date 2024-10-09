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Радимов допустил скорую отставку Лички из «Динамо»

9 октября 2024, 12:30
7

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ситуацию в «Динамо».

  • Москвичи на прошлой неделе проиграли 2 дерби.

– А что изменилось по сравнению с прошлым годом? Они также дожимали где-то в концовках. Им везло, но это не целостная игра, это неуверенность в своих силах. Это не «Краснодар» или «Локомотив», это не то, что должна демонстрировать команда, которая борется за чемпионство. Поэтому так и будет болтаться «Динамо» на пятом-шестом месте.

Я уже много раз говорил об этом – у них нет лидера в команде. И легионеры порой занимаются на поле совсем не тем, чем нужно.

– Эти приключения «Динамо» могут привести к отставке Лички?

– Вполне. И вот мне кажется, та добродушность Лички, которая у него есть, она играет с ним в злую шутку. Не с ним, с командой. В прошлом году они боролись за чемпионство, но многие матчи выигрывали в концовке, дожимали, где-то везение было, еще что-то…

  • В РПЛ команда идет 5-й.
  • Личка в «Динамо» с лета 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Радимов Владислав Личка Марцел
Комментарии (7)
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NewLife
1728474989
А я допускаю скорую отправку Буланова в дурдом)
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subbotaspartak
1728476409
Ну раз радимов допустил...
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Азбука
1728494245
Радимов в Динамо играл. Клубную кухню знает.
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Январь 59
1728494848
Начнём с того что шесть клубов на трёх первых местах не могут устоять. В верхней части таблицы идёт очень жёсткая борьба. Шесть очков от лидеров, в такой борьбе не страшный разрыв. Тем более ещё играть и играть . Нельзя в такой ситуации делать смену тренера. Не всякий тренер может с первых матчей одержать победы. В таких ситуациях больше зависит от того , с кем играть очередные туры. Если это Локо, Краснодар и Зенит, то это тяжело будет любому тренеру, а если Химки, Факел, Оренбург, то тут Личка сможет набрать все девять очков.
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Dinamikk
1728505305
странно он вспомнил про тот сезон, там много кому везло, а особенно зениту что с такой говеной игрой стали чемпионами. а то что Динамо из за вратарей очков 9 потеряло он нехочет вспомнить?
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