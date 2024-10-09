Радимов допустил скорую отставку Лички из «Динамо»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ситуацию в «Динамо».

Москвичи на прошлой неделе проиграли 2 дерби.

– А что изменилось по сравнению с прошлым годом? Они также дожимали где-то в концовках. Им везло, но это не целостная игра, это неуверенность в своих силах. Это не «Краснодар» или «Локомотив», это не то, что должна демонстрировать команда, которая борется за чемпионство. Поэтому так и будет болтаться «Динамо» на пятом-шестом месте.

Я уже много раз говорил об этом – у них нет лидера в команде. И легионеры порой занимаются на поле совсем не тем, чем нужно.

– Эти приключения «Динамо» могут привести к отставке Лички?

– Вполне. И вот мне кажется, та добродушность Лички, которая у него есть, она играет с ним в злую шутку. Не с ним, с командой. В прошлом году они боролись за чемпионство, но многие матчи выигрывали в концовке, дожимали, где-то везение было, еще что-то…