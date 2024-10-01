В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Пари НН» и московский ЦСКА. Матч состоится 1 октября 2024 года в 20:45 по московскому времени.
«Пари НН»
Команда показывает невыразительные результаты в этом розыгрыше Кубка России, занимает последнее место в группе C с 1 очком. За 4 матча нижегородцы забили всего 3 гола и пропустили 8, коллектив явно испытывает проблемы в защите. Последние результаты:
- 22.09.2024, «Пари НН» – «Локомотив» 1:3;
- 19.09.2024, «Пари НН» – «Ахмат» 1:2;
- 07.09.2024, «Оренбург» – «Пари НН» 1:2.
ЦСКА
ЦСКА занимает 2-е место в группе с 8 очками и претендует на выход в следующую стадию турнира. Армейцы забили 5 голов и пропустили 2, показывают уверенную игру в обороне. Последние результаты:
- 28.09.2024, ЦСКА – «Ахмат» 3:0;
- 21.09.2024, «Рубин» – ЦСКА 1:1;
- 18.09.2024, ЦСКА – «Краснодар» 2:0.
Прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА
Три последние встречи команд:
- 14.08.2024, ЦСКА (пен.)– «Пари НН» 1:1 ;
- 27.07.2024, «Пари НН» – ЦСКА 0:3;
- 20.05.2024, «Пари НН» – ЦСКА 2:6.
ЦСКА является фаворитом встречи, мы сделали этот вывод с учетом текущей формы и результатов команд. «Пари НН» показывает слабую игру, и армейцы должны уверенно одержать победу. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.52).