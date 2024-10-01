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    • «Пари НН» – ЦСКА: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    «Пари НН» – ЦСКА: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 1 октября 2024

    В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Пари НН» и московский ЦСКА. Матч состоится 1 октября 2024 года в 20:45 по московскому времени.

    «Пари НН»

    Команда показывает невыразительные результаты в этом розыгрыше Кубка России, занимает последнее место в группе C с 1 очком. За 4 матча нижегородцы забили всего 3 гола и пропустили 8, коллектив явно испытывает проблемы в защите. Последние результаты:

    ЦСКА

    ЦСКА занимает 2-е место в группе с 8 очками и претендует на выход в следующую стадию турнира. Армейцы забили 5 голов и пропустили 2, показывают уверенную игру в обороне. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА

    Три последние встречи команд:

    • 14.08.2024, ЦСКА (пен.)– «Пари НН» 1:1 ;
    • 27.07.2024, «Пари НН» – ЦСКА 0:3;
    • 20.05.2024, «Пари НН» – ЦСКА 2:6.

    ЦСКА является фаворитом встречи, мы сделали этот вывод с учетом текущей формы и результатов команд. «Пари НН» показывает слабую игру, и армейцы должны уверенно одержать победу. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.52).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 10:29
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