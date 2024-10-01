В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся «Пари НН» и московский ЦСКА. Матч состоится 1 октября 2024 года в 20:45 по московскому времени.

«Пари НН»

Команда показывает невыразительные результаты в этом розыгрыше Кубка России, занимает последнее место в группе C с 1 очком. За 4 матча нижегородцы забили всего 3 гола и пропустили 8, коллектив явно испытывает проблемы в защите. Последние результаты:

ЦСКА

ЦСКА занимает 2-е место в группе с 8 очками и претендует на выход в следующую стадию турнира. Армейцы забили 5 голов и пропустили 2, показывают уверенную игру в обороне. Последние результаты:

28.09.2024, ЦСКА – «Ахмат» 3:0;

21.09.2024, «Рубин» – ЦСКА 1:1;

18.09.2024, ЦСКА – «Краснодар» 2:0.

Прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА

Три последние встречи команд:

14.08.2024, ЦСКА (пен.)– «Пари НН» 1:1 ;

27.07.2024, «Пари НН» – ЦСКА 0:3;

20.05.2024, «Пари НН» – ЦСКА 2:6.

ЦСКА является фаворитом встречи, мы сделали этот вывод с учетом текущей формы и результатов команд. «Пари НН» показывает слабую игру, и армейцы должны уверенно одержать победу. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.52).