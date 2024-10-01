Фонбет Кубок России. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) в дебютном матче Пьянича

ЦСКА одержал гостевую победу в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы выиграли у «Пари НН» со счетом 2:0 благодаря голам Кристияна Бистровича и Кирилла Глебова.

Миралем Пьянич дебютировал за московскую команду, выйдя на замену на 85-й минуте.

ЦСКА набрал 11 очков в 5 турах Кубка и лидирует в группе. «Пари НН» с 1 баллом идет последним в квартете.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 5-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бистрович, 49; 0:2 – Глебов, 61.

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