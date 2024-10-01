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    • Фонбет Кубок России. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) в дебютном матче Пьянича

    Фонбет Кубок России. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) в дебютном матче Пьянича

    ЦСКА одержал гостевую победу в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Армейцы выиграли у «Пари НН» со счетом 2:0 благодаря голам Кристияна Бистровича и Кирилла Глебова.

    Миралем Пьянич дебютировал за московскую команду, выйдя на замену на 85-й минуте.

    ЦСКА набрал 11 очков в 5 турах Кубка и лидирует в группе. «Пари НН» с 1 баллом идет последним в квартете.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа C. 5-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бистрович, 49; 0:2 – Глебов, 61.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 22:38
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    Комментарии (2)
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    bratskij
    1727811919
    Ну и ладно, выиграли и хорошо. С Победой!
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    shahor
    1727837234
    Тороп произвёл приятное впечатление:пару неберущихся отбил.Три тысячи московских фанатов доминировали на стадионе в Нижнем.А в остальном-соперников такого уровня надо обыгрывать.Что армейцы и продемонстрировали.
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