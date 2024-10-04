Пьянич высказался об уровне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своем дебюте за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (2:0). Он вышел на поле в концовке встречи.

– Как оцениваете дебют за ЦСКА и свою нынешнюю форму?

– Прежде всего доволен, что мы выиграли в важном матче Кубка. Это была моя первая игра за команду, я рад, что удалось дебютировать. Изучаю своих партнеров, клуб, адаптируюсь. Сейчас я чувствую себя хорошо и рад быть здесь.

– Насколько впечатлил уровень российского футбола?

– Посмотрим через пару месяцев, тогда скажу. Но уже сейчас я вижу много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная.