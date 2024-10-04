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    Пьянич высказался об уровне РПЛ

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своем дебюте за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (2:0). Он вышел на поле в концовке встречи.

    – Как оцениваете дебют за ЦСКА и свою нынешнюю форму?

    – Прежде всего доволен, что мы выиграли в важном матче Кубка. Это была моя первая игра за команду, я рад, что удалось дебютировать. Изучаю своих партнеров, клуб, адаптируюсь. Сейчас я чувствую себя хорошо и рад быть здесь.

    – Насколько впечатлил уровень российского футбола?

    – Посмотрим через пару месяцев, тогда скажу. Но уже сейчас я вижу много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная.

    • 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийца на правах свободного агента.
    • Соглашение с 34‑летним экс-футболистом «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» подписано по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1728030715
    весна 2025.. (Миралем Пьянич) разогнался до 33,84 км/ч во время забега по бровке после гола «Зенита» ЦСКА .) Не гунди , балканский пенс. Никто не верит.
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