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    Николич оценил дебют Пьянича за ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Пари НН».

    • Армейцы победили со счетом 2:0 в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Миралем Пьянич дебютировал за московскую команду, выйдя на замену на 85-й минуте.
    • ЦСКА набрал 11 очков в 5 турах Кубка и лидирует в группе C.

    «Более или менее все получилось так, как планировали. Получилась не совсем простая игра, тяжелая. У «Пари НН» было несколько хороших моментов, но они были и у нас.

    В принципе, я доволен. 2:0, снова «сухая» победа, для нас это важно. Много новых футболистов вышли на поле, дали отдохнуть остальным.

    Рад за Бистровича и Глебова, они забили. Глебов – на будущее со своей скоростью, а Кристиян – хороший футболист.

    Также рад за вашего и нашего любимого Пьянича. Надеюсь, в будущем добавим ему минут. Шуманский дебютировал и показал свои качества.

    Три очка есть, летим поздно ночью домой, а потом готовимся к матчу [РПЛ] с «Динамо».

    Нет ли травмы у Глебова? Мне кажется, что он просто устал», – сказал Николич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2024 23:23
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