Николич оценил дебют Пьянича за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Пари НН».

Армейцы победили со счетом 2:0 в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Миралем Пьянич дебютировал за московскую команду, выйдя на замену на 85-й минуте.

ЦСКА набрал 11 очков в 5 турах Кубка и лидирует в группе C.

«Более или менее все получилось так, как планировали. Получилась не совсем простая игра, тяжелая. У «Пари НН» было несколько хороших моментов, но они были и у нас.

В принципе, я доволен. 2:0, снова «сухая» победа, для нас это важно. Много новых футболистов вышли на поле, дали отдохнуть остальным.

Рад за Бистровича и Глебова, они забили. Глебов – на будущее со своей скоростью, а Кристиян – хороший футболист.

Также рад за вашего и нашего любимого Пьянича. Надеюсь, в будущем добавим ему минут. Шуманский дебютировал и показал свои качества.

Три очка есть, летим поздно ночью домой, а потом готовимся к матчу [РПЛ] с «Динамо».

Нет ли травмы у Глебова? Мне кажется, что он просто устал», – сказал Николич.